Milde Justiz lässt Sextäter einfach laufen

Nach Sicherstellungen von Bildern und Videos in halb Europa wendete sich Interpol an die heimischen Ermittler: Es gebe Hinweise, dass sich der Produzent der Aufnahmen in Österreich befinden könnte. Nach stundenlangen und psychisch schwer belastenden Analysen des Materials schafften es die Cyber-Ermittler im Bundeskriminalamt mit Unterstützung der Kollegen aus Klagenfurt, den Verdächtigen zu identifizieren.