Leser-Appell: „Alle Speisen in Öffis verbieten“

Verbot in allen Öffis gefordert

„Es ist mir unverständlich, warum jetzt neuerlich gefragt wird, welche Speisen man in der U6 verbieten will und welche nicht. Ich wäre für ein generelles Essverbot. Es wird bei der Fahrt bestimmt keiner verhungern. Wer so hungrig ist, kann dies ja am Bahnsteig tun“, findet Maria Schmid. Sie würde das Essverbot auch auf andere U-Bahnlinien ausweiten, ebenso wie Leserin Edith Eder: „Nicht nur in der U6, sondern in allen öffentlichen Verkehrsmitteln sollte das Verbot für alle warmen Speisen gelten! Nur in der U6 wäre es wieder so eine Wischiwaschi-Aktion wie beim Rauchverbot in Lokalen. Wenn schon, dann gleich ordentlich durchgreifen, sonst zieht sich das wieder kleinweise über mehrere Jahre hin.“