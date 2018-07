Todesdrama um Österreicher (28) am Matterhorn

Ein Bergführer war am Mittwoch gegen Mittag Zeuge des tragischen Unglücks geworden und hatte bei der Bergrettung in Aosta sofort Alarm geschlagen, wie italienische Medien berichteten. Das Paar - beide galten als erfahrene Alpinisten - hatte der Bergsteiger vor dem Unglück noch am Gipfel getroffen. Auf dem Rückweg stürzten die beiden nach nur wenigen Metern ab. Eine der beiden Personen dürfte zu Fall gekommen sein und die andere am Seil mit in die Tiefe gerissen haben, hieß es.