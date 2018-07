Zwei Kinder in hüfthohem Wasser von Hai attackiert

Zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren sind an einem Strand auf der schmalen Insel Fire Island vor New York von Haien gebissen worden. Beide wurden im Spital versorgt, beim Buben steckte sogar noch ein Haizahn in der Wunde. Nach den Attacken zogen Fischer am Donnerstag in der Gegend zwei Haie aus dem Wasser - siehe Video oben. Beide Haie seien aber wieder freigelassen worden.