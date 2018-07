Orban: „Null Toleranz gegenüber Antisemitismus“

„Osteuropäer weniger antisemitisch als Westeuropäer“

In Jerusalem sagte Orban, die Osteuropäer seien weniger antisemitisch als die Westeuropäer: „In Europa sind Formen des modernen Antisemitismus entstanden. Wir leben jetzt in Zeiten, in denen der Antisemitismus in Westeuropa steigt, in Osteuropa aber sinkt“, sagte der rechtsnationale Politiker. „Ich betrachte auch die Israel-Feindlichkeit als Ausdruck des Antisemitismus.“ Orban hat bisher immer wieder mit Blick auf seine restriktive Flüchtlingspolitik betont, dass Ungarn und seine Verbündeten im Visegrad-Pakt (Polen, Tschechien und die Slowakei) derzeit die wahren Wächter europäischer Werte seien.