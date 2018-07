Tempel in Naturjuwel: „Der muss weg“

Der erste Stupa-Bau in Österreich, ein buddhistisches Friedensdenkmal, wird derzeit an der beschaulichen Wagramer Kante in Grafenwörth, einem Naturjuwel im Bezirk Tulln, errichtet. Das Gebäude, das gänzlich privat finanziert wird, soll eines der größten seiner Art in ganz Europa werden: Mit einem Durchmesser von 30 Metern und einer Gesamthöhe von knapp 33 Metern wird es inmitten idyllischer Weingärten emporragen. Hinzu kommt ein riesiger Parkplatz. Im März 2016 erfolgte der Spatenstich.