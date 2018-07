Rocker verprügelten Rivalen mit Golfschlägern

EU-Haftbefehle

Insgesamt wurden zwei EU-Haftbefehle in Deutschland, zwei in Österreich und einer in Italien sowie Hausdurchsuchungen in allen drei Ländern in Auftrag gegeben. Die oberösterreichischen Verdächtigen wurden nun geschnappt, werden aber nicht nach Deutschland ausgeliefert. Von der Staatsanwaltschaft Wels ist ein eigenes Verfahren wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung eröffnet worden. Beide Verdächtige gaben zu, im Auftrag des Rocker-Präsidenten bei der Tat in Schwabach mitgemacht zu haben.