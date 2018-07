Hotel verklagt Opfer des Massakers von Las Vegas

Der Attentäter von Las Vegas, Stephen Paddock, hatte unbemerkt ein ganzes Arsenal von Schusswaffen in ein Zimmer im 32. Stock des Mandala-Bay-Hotels gebracht. Von dort aus feuerte er am 1. Oktober in die Besuchermenge bei einem Countrymusik-Festival. Er tötete 58 Menschen und verletzte Hunderte weitere, bevor er sich selbst das Leben nahm. Es handelte sich um das schlimmste Schusswaffenmassaker der jüngeren US-Geschichte.