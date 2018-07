Teenie-Star Marija besingt die Macht der Frauen

„All The Girls“ ist eine Hymne an alle Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt und sagt ihnen, dass sie niemals ihren Stolz verlieren und für sich selbst einstehen sollen. Die Zusammenarbeit mit Andreas & Nicola von Popmaché war eine logische Schlussfolgerung, nachdem bereits die ersten beiden Singles von ihnen produziert wurden und „Dance Like Nobody‘s Watching“ sogar für einen Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie „Song Of The Year“ nominiert war.