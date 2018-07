Grasser-Anwälte wollen Liveticker abstellen lassen

Der Name Grasser als „Synonym für das Finanzministerium“

Inhaltlich standen die Vorgänge rund um die Einmietung der Finanzlandesbehörde in den Linzer Terminal Tower im Zentrum des 45. Verhandlungstages. Er sei in das Projekt kaum eingebunden gewesen, sagte Grasser. Zudem habe er während seiner Amtszeit „keine einzige Standortentscheidung selbst unterzeichnet“. „Das war nicht meine Aufgabe“, stellte der Hauptangeklagte fest. Dass sein Name immer wieder in E-Mails zwischen den Mitgliedern der Büroturm-Errichter zu finden sei, erklärte Grasser damit, dass dieser wohl oft als „Synonym für das Finanzministerium“ verwendet worden sei.