Austria: Kommt Verstärkung aus Frankreich?

Meier bei der Admira

Einen interessanten Trainingsgast gibt es derzeit bei der Admira zu sehen. Alex Meier, deutscher Kultstürmer, der mit der Austria in Verbindung gebracht wurde und der in 270 Bundesliga-Spielen für Frankfurt 93 Tore erzielt hatte, bat laut Amir Shapourzadeh um die Teilnahme am Mannschaftstraining.