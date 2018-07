Gmundnerberghaus stellt Wirtshausbetrieb ein!

In der Gastroszene am Traunsee rumort es: Das Gmundnerberghaus in Altmünster sperrt mit Ende Oktober aufgrund der anhaltenden Personalnot den regulären Betrieb zu! Auch die Klosterstube in Traunkirchen schließt Ende August. Dafür dürften die Pächter der Orther Stub’n in Gmunden nun doch bleiben. Sie gerieten zuletzt ins Schussfeld der Stadtpolitik, boten daraufhin an, ihren Vertrag aufzulösen.