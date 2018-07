30 Wohnungen weniger: Stadt Innsbruck „entdichtet“

Projekt wird überarbeitet

Was der Grün-Bürgermeister mit „Entdichten“ meint, wird beim Blick auf das riesige Campagnereiter-Areal in der Reichenau deutlich. Dort sollen im Endausbau rund 1000 Wohnungen entstehen, in der ersten Bauphase waren 320 geplant. Der Architekturwettbewerb für diesen Abschnitt ist längst entschieden, ein Projekt abgesegnet. Doch Fachleute und Anrainer äußerten Bedenken ob der hohen Zahl an Einheiten. „In dem Projekt führen mehrere Gassen in den Innenhof. Dort würden Engstellen entstehen, die die Wohnqualität mindern“, beschreibt der Stadtchef, wo nachgebessert werden soll. Bis zu 30 Wohnungen weniger sollen es nach der Überarbeitung des Projekts sein. Den Zeitplan will man einhalten, im Herbst soll Baustart sein.