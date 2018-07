KISS-Unplugged: Gene Simmons auf Solopfaden

Locker und nahbar

Die erste Möglichkeit dazu bekommt die Damenwelt bei „Do You Love Me“, einige Nummern später dürfen zwei Handvoll stattliche Mannsbilder mit Gene „I Love It Loud“ ins Mikrofon grölen. So mancher torkelt halbtrunken über die Bühnenbretter, andere checken todesnervös die Kamerafunktionen auf ihrem Smartphone und ein ganz besonders frivoler Anhänger drückt dem Multimillionär gar übermütig einen Kuss auf die Wange. Was für die einen der Moment ihres Lebens ist, zeichnet anderen ein Fragezeichen ins Gesicht. Warum tut sich Gene Simmons so etwas an? Direkt nach fünf bombastischen KISS-Shows in Spanien und Portugal flogen Paul Stanley und Co. ins warme L.A. zurück, während Gene sich mit Band für insgesamt sieben Termine von Tschechien über Österreich und Luxemburg bis hin nach Oberhausen kutschieren lässt.