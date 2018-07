Beherzte Reiterin rettet gestrandetes Delfinbaby

Doch die Zeit war knapp, also überlegte die Finnin nicht lange, hob den Delfin vorsichtig auf und watete tief genug ins Wasser, um ihn freizulassen. Doch als Hanninen zurückkam, bemerkte sie einen zweiten Delfin, der zu nah an der Küste war und nicht mehr ins Meer konnte. Auch ihn trug sie zurück ins Meer. „Ich wusste nicht einmal, dass sie in diesem Bereich der irischen Küste existieren“, zeigte sie sich nach ihrer beherzten Rettungsaktion verwundert.