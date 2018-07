Vorwürfe: „Mein Vater kam sterbend nach Hause“

„Ich frage mich noch immer, was am 13. Juni passiert ist: Woher kamen die massiven Schmerzen? Wurde er geschlagen, ist er gestürzt? Wie kann das zuständige Pflegepersonal das nicht merken, dass ein Mensch in so einem schlechten Zustand ist und das nicht weiter meldet? Mein Vater ist mit Verwirrtheit in dieses Spital gekommen und sterbend heimgekommen...“