Djokovic gewinnt irren Wimbledon-Krimi gegen Nadal

Die Finalisten des diesjährigen Wimbledon-Turniers der Herren wurde in den zwei längsten Halbfinal-Partien im Rasen-„Mekka“ des Tennis aller Zeiten ermittelt. Nach Kevin Anderson, der sich am Freitag nach 6:36 Stunden in sein erstes Endspiel gespielt hatte, gewann in der Fortsetzung am Samstag auch Novak Djokovic gegen Rafael Nadal in fünf Sätzen und nach 5:14 Stunden mit 6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6 und 10:8.