Kate & Meghan strahlten in Wimbledon um die Wette

Da wusste man gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte! Ganz entspannt und mit einem breiten Lächeln am Gesicht kamen Meghan und Kate am Samstagnachmittag in Wimbledon an. Eine Premiere! Denn zum ersten Mal seit der Hochzeit von Prinz Harry mit der Ex-„Suits“-Darstellerin im Mai absolvierten die Herzoginnen einen offiziellen Auftritt gemeinsam.