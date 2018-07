Jessie J: Hitlastige Österreich-Premiere

Frivol und hitlastig

Rein musikalisch gibt es an der Performance nichts auszusetzen. Mit der ersten Single „Do It Like A Dude“ ins Set startend, feuert sie sogleich „Burnin‘ Up“ und „Play“ nach, bevor mit der Erfolgsnummer „Domino“ erstmals alle Dämme brechen und ihre getreuen Anhänger so inbrünstig wie auch neben der Spur mitgrölen. Vor einem riesigen dreidimensionalen Herz räkelt sich die Künstlerin im frivolen Einteiler, fasst sich immer wieder in die Schritt und begibt sich in laszive Posen. Das Set wird dominiert von den unzähligen Krachern des Debütalbums „Who You Are“, die überraschend wenigen neuen Songs fügen sich problemlos ein und besonders eindringlich brilliert die Britin im Akustikteil mit „Flashlight“ und „Thunder“, als auch beim famosen Dolly-Parton-Cover „I Will Always Love You“, wodurch sie aber von ihrem großen Idol Mariah Carey inspiriert wurde.