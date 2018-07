Einbrecher gefasst: Tatorte mit Holzspan markiert

In jüngster Zeit brachten Einbrecher bei Garten- und Haustüren in Graz kleine Holzspäne an, um zu überprüfen, ob Bewohner anwesend sind (siehe Bericht hier). Jetzt wurden zwei Tatverdächtige geschnappt: ein 68-Jähriger aus Bosnien und Herzogowina und ein 54-jähriger Kroate.