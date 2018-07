Erste Pleite in neu eröffneter UNO-Shopping

Erst Ende September hat die einst florierende UNO-Shopping nach langem hin und her wieder eröffnet. Die Geschäfte „7-Fashion-PopUp“ und Bilgro-Getränkemarkt waren auch unter den Neustartern. Doch über diese wurde am 13. Juli 2018 - so der AKV Europa - ein Konkursverfahren eröffnet. 29 Dienstnehmer sind davon betroffen.