Wanderin (80) in steilem Gelände in Tod gestürzt

Tödliches Bergunglück am Donnerstag in Vorarlberg: Eine 80 Jahre alte Pensionistin war im Rahmen eines Ausflugs mit einer Begleiterin im Ortsgebiet von Sonntag im Großen Walsertal in steiles Gelände geraten. Als die Frau einen Hang queren wollte, rutschte sie aus und stürzte rund 90 Meter in die Tiefe. Sie erlitt tödliche Kopfverletzungen.