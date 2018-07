Soldaten ziehen in die ehemalige Berufsschule

„Während Rot und Schwarz durch die Auflassung des Schulstandortes die infrastrukturelle Ausdünnung des ländlichen Raums unverhohlen fortsetzen, bringen wir wieder Leben in den Ort. Mit der Unterbringung von Grenzsoldaten in der ehemaligen Berufsschule wird zumindest eine vorläufige Nachnutzung sichergestellt“, so FPÖ-Bezirksparteiobmann von Leibnitz Josef Riemer.