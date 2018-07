Diese XXL-Brüste brauchen einen Waffenschein!

Dafür hat die 27-Jährige aber auch einiges in Kauf genommen. Nach der Brustvergrößerung hatte Paris nämlich zwei Monate mit den Folgen der OP zu kämpfen. Schluss mit der künstlichen Verschönerung will die Influencerin aber dennoch nicht machen. So antwortete die „Real Barbie of Berlin“ kürzlich auf die Frage eines Fans, ob sie denn ihre XXL-Brüste noch weiter vergrößern lassen möchte: „So bekloppt ich bin, mit Sicherheit!“