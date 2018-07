Angeklagter Lifeline-Kapitän darf Malta verlassen

Der deutsche Kapitän des Flüchtlingsschiffs Lifeline hat vor dem Gericht in Malta einen Teilsieg errungen. Claus-Peter Reisch darf die Mittelmeerinsel ab dem 16. Juli verlassen, um seine betagte Mutter in Deutschland zu besuchen. Laut der Hilfsorganisation Mission Lifeline muss Reisch allerdings zum nächsten Verhandlungstermin am 30. Juli wieder persönlich erscheinen.