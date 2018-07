Federer verliert Krimi - Nadal nun gegen „Djoker“

Isner schließlich schaltete in einem Duell zweier Top-Aufschläger den Kanadier Milos Raonic (13) 6:7(5),7:6(7),6:4,6:3 aus und muss sich in seinem ersten Major-Halbfinale nun gegen den 32-jährigen Anderson in einem Match mit wohl ähnlicher Charakteristik beweisen. Der 33-jährige Isner überholt mit seinem Sieg in der Weltrangliste Dominic Thiem, wie es davor auch Anderson geschafft hatte. Der in Runde eins ausgeschiedene Niederösterreicher wird damit am Montag im nächsten Ranking die Nummer neun sein.