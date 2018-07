Hund biss Frau Nase ab, Ärzte nähten sie wieder an

Bei der Fellpflege hat ein kleiner Terrier seinem Frauchen in der Steiermark die Nasespitze abgebissen. Chirurgen am LKH Graz konnten ihr diese in einem schwierigen Vier-Stunden-Eingriff unter dem Mikroskop wieder annähen. Und mit ihrem kleinen Hund ist die Frau inzwischen auch wieder gut.