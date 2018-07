„Man hätte Özil & Gündogan zu Hause lassen müssen“

Die Affäre um die Erdogan-Fotos habe „sicher auch Einfluss auf die Mannschaft“ gehabt, schrieb der 69-Jährige in seiner am Mittwoch veröffentlichten Kolumne im „Sportbuzzer“. „Die Spieler wurden ja ständig damit konfrontiert und bekommen auch mit, was geschrieben wird. Das war sicher nicht förderlich“, sagte der frühere Schweizer Nationalcoach.