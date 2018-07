Das Phänomen Linkspopulismus

Die kreative Meldung über das aus diesem WKO-Papier abgeleiteten angeblichen Regierungsvorhaben verbreitete sich schnell, vor allem in den sozialen Netzwerken fanden sich neben verunsicherten Usern und deren Befürchtungen von einem bevorstehenden „sozialen Krieg“ auch vorsorgliche Aufrufe zum Generalstreik und zum Sturz der Regierung. Es drohe „der nächste Anschlag auf Arbeitnehmer“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher in einer Presseaussendung. Er warnt: „Zuerst die Freizeit geraubt und dann den Urlaub geklaut.“