Die Angst um die fünfte Urlaubswoche geht um

Nach der Erhöhung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden befürchten Gewerkschaft und SPÖ „den nächsten Anschlag auf die Arbeitnehmer“. Mit diesen drastischen Worten kommentierte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher am Wochenende einen „profil“-Bericht über eine Liste der Wirtschaftskammer mit EU-Richtlinien, die in Österreich „übererfüllt“ seien - darunter auch die fünf Urlaubswochen. In der EU sind nämlich vier Wochen Urlaub gesetzlich verankert. Deswegen befürchten Arbeitnehmerverteter nun eine Angleichung in Österreich. Sowohl Arbeitgebervertreter als auch das Sozialministerium betonen, dass dies keineswegs geplant sei. Die FPÖ zeigt sich empört und fordert die Einstellung der „SPÖ-Lügenpropaganda“.