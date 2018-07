Linzer „Strips“ sind nun auch in New York gefragt

Was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas, lautet das Motto in der Wüstenstadt. Andmetics hat da aber ganz andere Pläne, will auch dank dem Auftritt bei der Kosmetikmesse Ende des Monats in den USA noch mehr von sich reden machen. Im Juli 2015 verkauften die Linzer den ersten Enthaarungsstreifen, mittlerweile sind bereits fast zehn Millionen Stück im Umlauf. „Exakt 9,76 Millionen“, sagt Margot Helm, die mit Andrea Lehner und Hannes Freudenthaler Andmetics gründete. In Österreich gibt’s die Andmetics-„Strips“ bei Bipa, dm, Müller, Roma und Klipp. Die Drogeriemarkt-Kette Müller hat sie schon in ganz Europa in den Regalen, in den USA sind die Linzer bei Walmart vertreten, bei Watsons in der Türkei und bei Manor in der Schweiz auch „gesetzt“.