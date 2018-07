Olympionike Leimlehner neuer Turn-Sportdirektor

Leimlehner hatte seine aktive Laufbahn im Juni 2017 nach fünf Weltcup-Podestplätzen und acht WM-Teilnahmen beendet, mittlerweile verfügt er über ein abgeschlossenes Sport- und Eventmanagement-Studium bzw. steht vor dem Master-Abschluss in Sportrecht. „Besonders freut es mich, dem österreichischen Turnsport nun in einer anderen Funktion erhalten zu bleiben“, sagte Leimlehner. Seinen Einstand wird er als Delegationsleiter bei der ab 2. August in Glasgow stattfindenden Team-EM geben.