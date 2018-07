Pflastersteine: „Kann nicht bei Ermahnung bleiben“

Gudenus: „Kern soll endlich aufhören zu zündeln“

Die Pflastersteine beschäftigten am Samstag auch den geschäftsführenden FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus weiter. Er sagte in Richtung SPÖ-Chef Kern, dieser solle „mit dem Zündeln endlich aufhören“. Kern hatte kurz zuvor in der Ö1-Sendung „Im Journal zu Gast“ das Kippen der neuen Arbeitszeitregeln zur Bedingung für eine künftige Regierungsbeteiligung seiner Partei gemacht. „Ich verspreche das unseren Wählern, allen Österreichern, dass wir das zurücknehmen“, sagte er. Kern will bis zum Ende der Legislaturperiode im Parlament bleiben und die Mehrheit für die SPÖ zurückgewinnen.