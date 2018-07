Jugendtreff-Mitarbeiter missbrauchte Schützlinge

Ein langjähriger Mitarbeiter eines Jugendtreffs in Vorarlberg soll über rund 20 Jahre hinweg immer wieder Jugendliche sexuell missbraucht haben. Die Zahl der Opfer ist bislang noch völlig offen und liege im Dunklen, erklärte dazu der Bürgermeister der Gemeinde Altach, Gottfried Brändle, am Montag in einer Pressekonferenz. In Kontakt mit dem dringend Tatverdächtigen könnten in den vergangenen zwei Jahrzehnten jedoch bis zu 500 Jugendliche (!) gekommen sein, erklärte er. Der Beschuldigte wurde festgenommen, er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.