Am Amazonas Wespenart mit Mega-Stachel entdeckt

Spinnen als Opfer

Das Insekt gehört laut Angaben der Wissenschaftler zu der seltenen Gattung Clistopyga, die sich auf das Legen von Eiern in Spinnen spezialisiert hat. Die Wespen dieser Art suchen nach Spinnen, die in Nestern leben, und lähmen sie mit einem rasch wirkenden Gift. Dann injizieren die Insekten mit ihrem langen Legestachel Eier in die Spinne - und die daraus entstehenden Larven fressen das gelähmte Opfer von innen her auf.