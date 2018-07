Urlaubszeit: Einbrecher spionieren die Häuser aus

Zuerst dürften sie das Gebäude ausgekundschaftet haben, am Wochenende schlugen die Einbrecher schließlich zu - eben als die Bewohner auf Urlaub waren. Über das Badezimmerfenster drangen die Einbrecher in das Haus in Hallein ein, durchsuchten den Großteil der Räumlichkeiten und flüchteten dann mit einem Standtresor und einer in einem Möbeltresor befindlichen Faustfeuerwaffe.