Böser Verdacht: Waren Russlands WM-Kicker gedopt?

Fritz Sörgel, Leiter des Instituts für biomedizinische und pharmazeutische Forschung in Nürnberg, legt sich nun im Interview mit der „Bild“-Zeitung fest: „Für mich ist es Doping!“ Was der Deutsche meint? Er bezieht sich darauf, dass die russischen Kicker in den vergangenen Wochen immer wieder dabei gesehen wurden, wie sie vor Spielen an mit Ammoniak getränkten Wattebäuschen schnüffelten. „Ammoniak wirkt aufputschend, man verzögert dadurch die Ermüdung, ist also leistungsfähiger. Wenn man das alles zusammenfasst: So wird Doping definiert. Für mich gehört das verboten.“