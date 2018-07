Betrunkener lieferte sich Verfolgungsjagd

Ohne Führerschein und stark alkoholisiert fuhr ein 50-jähriger Mann aus Reichenau am Samstagabend mit seinem Pkw in Schlangenlinie auf der Turracher Bundesstraße in Richtung Gnesau. Alarmierte Polizisten versuchten den Lenker aufzuhalten: Anstatt den Beamten Folge zu leisten, drückte der Betrunkene aufs Gas…