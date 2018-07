Hamilton rast in Silverstone zur Poleposition!

Spielberg-Sieger Max Verstappen und Daniel Ricciardo kamen in ihren Red-Bull-Boliden nicht über die Plätze fünf bzw. sechs hinaus. Der Zeitrückstand war dabei groß, dem Australier fehlte sogar über eine Sekunde auf den Pole-Setter. Charles Leclerc zeigte einmal mehr eine starke Qualifikations-Leistung. Wie schon vor zwei Wochen in Le Castellet schaffte es der Monegasse in den dritten Abschnitt und klassierte sich in seinem Sauber auf Rang neun. Im Ausscheidungsfahren um die Startplätze fehlte Brendon Hartley nach einem Unfall im Training am Vormittag. Am Toro Rosso des Neuseeländers war die linke Vorderradaufhängung gebrochen. Er schleuderte in einen Reifenstapel am Streckenrand. Hartley blieb unverletzt. Das Auto wurde so schwer beschädigt, dass es nicht mehr rechtzeitig für das Qualifying repariert werden konnte.