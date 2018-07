Die Stimmen zum 2:0-Sieg Frankreichs gegen Uruguay

Oscar Tabarez (Teamchef Uruguay): „Wir sind alle sehr enttäuscht, wir hatten nicht das nötige Glück. Wir haben in den ersten 20 Minuten einen großen physischen Aufwand betrieben, aber kein Kapital daraus geschlagen. Das hatte sicherlich einen Einfluss auf das Ergebnis. Meine Spieler haben alles gegeben.“

Zu seiner Zukunft: „Ich kenne nicht ein Beispiel, in dem der Trainer über seine Zukunft entscheidet. Ich habe einen Vertrag, es ist nicht an mir zu entscheiden, wie es weitergeht. Ich möchte so etwas nicht kommentieren, auch heute nicht.“