Vettel & Hamilton in 1. Silverstone-Trainings top!

Die Fans waren aber vor allem auf den ersten Auftritt des Mercedes-Duos Hamilton und Bottas nach dem technisch bedingten Doppel-K.-o. in Spielberg am vergangenen Sonntag gespannt. Zumindest im ersten Training fanden Hamilton und Bottas zu alter Stärke. Vorsichtshalber hatte Mercedes in Bottas Silberpfeil einen neuen Motor eingebaut. Nach einem Hydraulikleck in der Steuerung waren sich die Ingenieure noch nicht sicher, ob der Vorfall in Spielberg Folgeschäden am bisherigen Antrieb verursacht hatte. Freilich: In den vergangenen Jahren war der Kurs fest in Mercedes-Hand gewesen. Nico Rosberg gewann 2013. Danach folgte die Siegesserie von Hamilton: Vier seiner insgesamt fünf Siege auf der ältesten Formel-1-Strecke holte der 33-Jährige in den vergangenen vier Jahren. Siegt er auch am Sonntag, steigt er zum alleinigen Rekordhalter auf und würde zugleich die WM-Führung wieder übernehmen.