Spinnen heben mithilfe elektrischer Felder ab

Ein Team von Wissenschaftlern um Erica Morley von der britischen Universität Bristol setzten Spinnen in eine Kiste, in der sie ein künstliches elektrisches Feld erzeugten. War dieses eingeschaltet, richteten die Krabbeltiere ihre Hinterteile auf, stießen Seidenfäden aus und hoben ab. War das elektrische Feld dagegen abgeschaltet, blieben die Tiere mit allen acht Beinen am Boden.