Gequälte Hunde sind „traumatisiert und aggressiv“

Tierfreunden wird es bei diesem Bericht alles zusammenziehen: Ein 20-jähriger Trauner hat offenbar über längere Zeit seine Hunde mit Schlägen misshandelt und hatte es nun so weit getrieben, dass eines der Tiere, eine vier Monate alte Staffordshire-Mix-Hündin, getötet wurde. Sie war noch zum Tierarzt gebracht worden, der konnte sie aber nicht mehr retten. Als dann die Polizei zu ihm nach Hause kam, um weiter zu ermitteln, fanden sie dort zwei weitere Hunde. Eine drei Jahre alte Pitbull-Hündin sowie eine einjährige Amstaff-Mischlingshündin. Letztere war dick einbandagiert und hatte einen Gips am Bein: „Da ist sie gegen einen Traktor gerannt“, tischte der Arbeitslose den Beamten einen unglaubwürdigen Grund für die Verletzungen auf. Die Polizei glaubte ihm aber nicht und setzte die Bezirkshauptmannschaft in Kenntnis, die Tierrettung Oberösterreich rückte bald darauf zu dem Haus in Traun an und rettete beide Hunde vor ihrem gewalttätigen Halter.