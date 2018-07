Steirische Schüler starten heute in die Ferien

Es war wieder ein spannendes Jahr, „ein herausforderndes“, wie Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner im Interview (unten) betont. Aber im Großen und Ganzen ist alles gut gegangen, „jetzt kann ich allen nur schöne Ferien wünschen“, so Meixner. Für 92 Prozent der jungen Steirer werden es bestimmt angenehme Sommermonate - ohne Damoklesschwert in Form eines „Nachzipfs“ über dem Kopf. Sie haben gute Noten und dürfen in die nächste Klasse aufsteigen. Von den 27.500 Besuchern einer steirischen AHS (Gymnasium etc.) sind das immerhin 25.315. 9261 von ihnen haben sogar mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen, wozu man nur herzlich gratulieren kann. 4060 haben immerhin einen guten Erfolg eingeheimst.