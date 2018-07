Verstappen im Aufwind! Red Bull glaubt an WM-Titel

Was wäre wenn?

Dennoch stellt sich die Frage: Was wäre wenn? In den vergangenen fünf Rennen hat Verstappen so viele Punkte wie Hamilton geholt. Hätte sich der Niederländer von Beginn an so fehlerlos präsentiert, wäre er in der WM zumindest knapp dran. „Die Formel 1 ist voller Wenn und Aber. Aber wenn man sich die Positionen ansieht, in denen wir waren, dann sollten wir die Meisterschaft anführen“, meinte Horner. Es gebe aber noch eine Chance - sowohl bei den Fahrern als auch bei den Konstrukteuren. Horner kurz vor Saisonhalbzeit: „Wir haben zu diesem Zeitpunkt im Jahr noch nichts abgeschrieben.“