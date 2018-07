Doris Bures: Liegegips nach Sturz!

Die Sitzung des Nationalrats hat am Mittwochvormittag mit Genesungswünschen begonnen: Die Zweite Präsidentin des Nationalrats, SPÖ-Politikerin Doris Bures, hatte sich am Dienstag, bei einem Sturz zwischen zwei Terminen, eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Der Sturz war so heftig, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste - und einen Liegegips verpasst bekam.