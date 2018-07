Räuber-Trio hielt Opfer ein Messer an den Bauch

Am frühen Dienstagabend wurde die Polizei alarmiert, dass ein 23-Jähriger aus Traun in seiner Heimatstadt schwer verletzt worden sei. Bei den Ermittlungen stellte sich dann rasch heraus, dass offenbar drei Unbekannte - vermutlich Afghanen - den Mann überfallen haben sollen.

Laut Aussage des Opfers soll das Trio von hinten auf ihn zugekommen sein und zunächst gefragt haben, ob er Drogen kaufen möchte. Als er das ablehnte, soll einer der Männer plötzlich ein Messer gezogen und ihm dieses an den Bauch gehalten haben.