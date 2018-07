Bauern opfern Ernte für das Leben des Fußballteams

Das Fußballteam und sein Trainer, die seit Tagen in einer überfluteten Höhle in Thailand eingeschlossen sind, müssen weiterhin in ihrem feuchten Gefängnis ausharren. Währenddessen sind Landwirte in der Region zu einem großen Opfer bereit: Sie lassen ihre Felder überschwemmen, damit die Eingeschlossen gerettet werden können.