Kinderbetreuungs-Bonus auf der Kippe

Verlängerung des Modells wohl nur in Wels

In beiden Städten steht nun eine Verlängerung an. Der Welser Gemeinderat soll am 9. Juli beschließen, dass Kinder, die nur Nachmittags betreut werden, weiter nichts zahlen. In Ried wird morgen, Donnerstag, diskutiert. Doch während sich in Wels eine Verlängerung abzeichnet, ist im Innviertel alles offen. Mit mindestens 2800 € Familieneinkommen und maximal 42 € im Monat bietet Ried das beste Modell an.