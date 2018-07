Größte Schießanlage Europas in Fohnsdorf geplant

Eine Sensation bahnt sich im obersteirischen Fohnsdorf an: In der Katastralgemeinde Aichdorf soll der längste unterirdische Schießübungstunnel Europas gebaut werden. Eine private Gesellschaftergruppe nimmt mehrere Millionen für das Aufsehen erregende Projekt in die Hand, Gemeinde und Grundstücksbesitzer sind im Boot. Zielgruppe sind Cobra und Bundesheer, aber auch Privatkunden.